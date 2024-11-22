Ligin 12. hafta maçında pazar günü sahasında Serik Belediyespor'u konuk eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 21.11.2024 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararlarda Van Spor FK'ye ceza yağdırdı.

Duruma tepki gösteren Van Spor FK yöneticileri Serik Belediyespor maçında merdivenlerin boş olduğunu, bu durumun stat kameralarıyla ispatlı olduğunu ve stada sadece bileti olan seyircilerin alındığını söyledi. Van Spor FK'ye 122 bin 400 TL'lik cezanın keyfi yazıldığını öne süren yöneticiler, duruma tepki gösterdi.

Toplamda 240 bin 900 TL para cezası alan Van Spor FK'de Sportif Direktör Bayram Oral'a da ceza geldi.

ARTI DEĞER VAN SPOR FK’nın, 17.11.2024 tarihinde oynanan ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-SERİK BELEDİYESPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 42.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTI DEĞER VAN SPOR FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 28.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTI DEĞER VAN SPOR FK’nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 93.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTI DEĞER VAN SPOR FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTI DEĞER VAN SPOR FK görevlisi BAYRAM ORAL’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.