Lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor FK, bugün şeytanın bacağını kırmak için sahaya çıkacak.

Deplasmanda güçlü ekiplerden Ankara Demirspor ile karşılaşacak olan Artı Değer Van Spor FK, kötü gidişata dur demek istiyor.

KADROLAR BELLİ OLDU

TCDD Ankara Demirspor Stadyumu’nda oynanacak olan zorlu maç öncesi her iki takımın da ilk 11’leri ve yedek kadroları belli oldu.

Ev sahibi ekip sahaya; Deniz Kök, Furkan Işıkdemir, Kadir Kaya, Muhammet Yeşil, Okan Deniz, Tolunay Artuç, Burak Yamaç, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Oğuzhan Efe Yılmaz, Güney Tutcuoğlu ve Erkul Küçük 11’i ile çıkacak.

Ankara Demirspor’un yedek kulübesi; Alper Adıyaman, Murat Karadeniz, Samet Erdem Olgaç, Ali Efe Çördek, Muhammed Mustafa Yıldırım, Ömer Talha Nergiz, Berkay Kumlu, Mehmet Aslanboğa, Atakan Dama ve Batuhan Sayar’dan oluşacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise zorlu maçta; Kurtuluş Yurt, Medeni Bingöl, Burak Kavlak, Onur Özcan, Ahmet Eren, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Muhammed Ali Doğan, Harun Kavaklıdere, Mert Örnek ve Fuat Bavuk ile sahada yer alacak.

Artı Değer Van Spor FK’nin yedek kulübesinde yer alacak isimler ise şu şekilde; Cantuğ Temel, Sedat Ablak, Yusuf Abdioğlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Rıdvan Dönmez, Bekir Can Kara, Kerem Çağatay, Hasan Bilal, Devrim Taşkaya ve Batuhan Kör.