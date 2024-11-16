Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Artı Değer Van Spor FK'de Erol Temel Başkanlığındaki Yönetim Kurulu, başarı için önemli bir adım attı ve Van Spor'a geçmişte emek vermiş isimlerle buluştu. Geçmiş dönemlerde Van Spor'da forma giymiş futbolcu ve teknik adamları bir araya getiren Van Spor FK, tecrübeli isimlerle istişare yaptı.

Toplantıya ilişkin Van Spor FK tarafından yapılan bilgilendirmede; "Vanspor Futbol Kulübü olarak; Kulüp Başkanımız Erol Temel ve yönetim kurulumuz, Van’ın sporuna ve Vanspor’un geleceğine katkıda bulunmak amacıyla bugün özel bir toplantı gerçekleştirdi. Bu özel toplantıda, Vanspor’a yıllarca emek vermiş, sahada ter dökmüş değerli eski futbolcularımız ve hocalarımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Amacımız, geçmişin deneyimlerinden yararlanarak Vanspor’u daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmak" denildi.

KATILIM SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Van Spor'a emek vermiş bir çok ismin davet edildiği programa katılım sağlayanlara teşekkür eden Van Spor FK Yönetimi, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Van Spor FK'nin istişare toplantısı sonrası yaptığı o paylaşım:

Yarınlarımıza iyi bir Vanspor kazandırmak için atılacak adımları birlikte şekillendirirken, Vanspor’a gönül vermiş tüm camiamızla el birliği içinde ilerleyeceğimiz inancını taşıyoruz. Bu istişare toplantısı, Vanspor’un köklü geçmişiyle geleceğe umutla bakmasının en güçlü teminatıdır. Bu değerli toplantıya katılım sağlayan tüm Vanspor sevdalılarına camiamız adına teşekkür ederiz