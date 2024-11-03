Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, beraberindeki Şule Gökırmak, Oktay Aksoy, Uğur Tunçdemir ve Batuhan Özaltun ile birlikte Van Spor Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Minik futbolcular tarafından çiçeklerle karşılanan Van Spor FK yönetimi, altyapıdaki genç yetenekler ile buluştu.

Van Spor FK'nin alt yapıya önem verdiğini belirten Kulüp Başkanı Erol Temel, geleceğin futbolcularını yetiştirdiklerini söyledi.

Van Spor FK, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşımda bulundu.

İşte Van Spor FK'nin o paylaşımı:

Kulüp Başkanımız Erol Temel ve yönetim kurulu üyelerimiz, Van Spor Futbol Okulu’nu ziyaret ederek altyapımızdaki genç yeteneklerle buluştu. Başkanımız ve yönetimimiz, kulübümüzün geleceği olan genç sporcularla eğlenceli ve keyifli vakit geçirdi. Altyapının futbolun gelişimindeki rolüne ve kulübümüz için taşıdığı öneme değinen Başkanımız Erol Temel, çocuklarımızın azmini ve enerjisini büyük bir heyecanla izledi. Ziyaret sırasında, altyapı çalışmalarının gidişatı ve sporcuların gelişimi hakkında Antrenörümüz Oktay Belli’den genel bilgi aldı. Vanspor ailesi olarak, genç yeteneklerimize olan güvenimizi her zaman vurguluyor, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz.