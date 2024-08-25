Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, lig öncesi son prova maçından galibiyetle çıktı. Hazırlık maçı sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Tam, takım çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Van Spor FK Tahsin Tam, "Doğunun incisi Van'a geldiğim ilk günden itibaren bölge insanının sıcaklığını çok yakinen hissettik. İnandığım bir proje olduğu için buraya geldim, başkanımız ve yönetim kurulumuz ilk geldiğimiz günden beri olağanüstü bir fedakarlık yaparak istediğim kadroyu oluşturdular, bundan sonraki süreçte de sorumluluk bize ve oyuncu grubuna düşüyor. Biz hiçbir şeyi tek başımıza beceremeyiz; yönetim kurulumuz, biz, teknik ekip, futbolcularımız ve medya mensupları ile beraber o sinerjiyi ortaya koyduğumuzda ancak ki istediğimiz başarıya ulaşabiliriz. Son senelerde hiç gerçekleşmemiş bir sinerji ortaya çıktığından bahsettiler bana kongrede. Sivil toplum kuruluşları, Van Spor taraftarları, camiamız ve medya ile beraber. Bunun da tabii ki özlenen bir tablo olduğunu düşünüyorum, özlenen tabloyu taçlandırmak da bizim sorumluluğumuzda." ifadelerine yer verdi.

AGRESİF ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEK OYUNCULARLA KADROYU OLUŞTURDUK

Türk futbolunda seyir zevki bir takım oluşturmak istediğini belirten Tahsin Tam, "Uzun yıllardır bu işin içindeyim, hem yetiştiriciliğini, hem yarışmacılığını çok farklı kulüplerde yaptım. Kendimle ilgili söyleyebileceğim şey; oyun kalitemizin her zaman üst düzeyde olacağıdır. Biz şampiyon olmak istiyoruz ama oyun kalitesi ile de hem kulübümüze, hem camiamıza hem de Türk futboluna seyir zevki vermek istiyoruz, bu tempo oyununun sözünü verebiliriz. Bizim de oyuncu kadromuz o kalitede, hem tempoyu yapabilecek hem de agresif şekilde mücadele edebilecek oyuncularla kadroyu oluştururken, içine çok yetenekli oyuncular da serpiştirdik, bizler de kendi aramızda aile ortamını oluşturduğumuzda istediğimiz başarıyı elde edeceğimizi düşünüyorum.

KUSURSUZ BİR YÖNETİMİMİZ VAR

Yönetim kurulumuz üzerine düşen her şeyi kusursuz şekilde yerine getirdi, bizim şikayet edeceğimiz bir durum söz konusu değil, Van Spor imajı için de bu çok önemliydi, bize yapılan tüm geri dönüşler olumlu olduğu için bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Tam, takım hakkında merak edilenlere de yanıt verdi.

Tahsin Tam, kadroda yer alan isimlerin tamamının kendisini isteğiyle oluşturulduğunu belirtti.