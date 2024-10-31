Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan devam ediyor. Artı Değer Van Spor FK, 6 haftalık aranın ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Ankara Demirspor’u 2 – 1 mağlup ederek kötü gidişata dur demiş ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Siyah – kırmızılı temsilcimiz, 3 Kasım Pazar günü de kendi sahasında Somaspor’u konuk edecek.

Zirveden uzaklaşmak istemeyen ve yeniden tırmanış hesapları yapan Artı Değer Van Spor FK, galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor.

Haftalar sonra galip gelen Artı Değer Van Spor FK, Somaspor’u da eli boş göndererek hem taraftarının yüzünü güldürmeyi hem de zirve ile arasındaki puan farkını kapatmayı istiyor.

TAKIMLARIN KARNESİ

Kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Bu maçlarda 11 gol kaydeden siyah – kırmızılılar, kalesinde ise 10 gol gördü. Artı Değer Van Spor FK, 12 puanla 9. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Somaspor ise çıktığı 9 maçtan 3’ünü kazanırken, 1’inde berabere kaldı ve 5 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda 10 gol kaydeden Somaspor, kalesinde de 11 gol gördü ve 10 puanla grubunda 12. sırada yer alıyor.

MAÇ PAZAR GÜNÜ

Artı Değer Van Spor FK – Somaspor maçı 3 Kasım Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 14.00’te başlayacak.