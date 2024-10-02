Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 5 haftalık maç periyodu geride kaldı. Takımlar 5 ve 6 Ekim tarihlerinde 6. hafta maçlarını oynayacak.

Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk iki maçını kazandıktan sonra sahadan galibiyetle ayrılamayan Artı Değer Van Spor FK, 5 Ekim Cumartesi günü lider karşısında galibiyet arayacak.

5. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Menemen Futbol Kulübü ile berabere kalan ve ardından Teknik Direktör değişikliğine giderek takımın başına bir kez daha Ümit Bozkurt’u getiren Artı Değer Van Spor FK, ligde çıkış yakalamak istiyor.

Kırmızı Grup’ta liderliğe yükselen Motolux 68 Aksarayspor’u ağırlayacak olan Artı Değer Van Spor FK, rakibini eli boş göndermeyi amaçlıyor.

Bu maç öncesi Motolux 68 Aksarayspor ligde oynadığı 5 maçtan 4’ünü kazanırken, 1’inde berabere kaldı. Henüz mağlubiyeti bulunmayan Motolux 68 Aksarayspor, attığı 13 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü. Motolux 68 Aksarayspor, artı 10 averaj ve 13 puanla lider durumda bulunuyor.

Artı Değer Van Spor FK ise, bu sezon ligde oynadığı 5 maçtan 2’sini kazanırken 2’sinde berabere kaldı ve 1 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. 7 gol atmayı başaran kırmızı siyahlı ekip kalesinde ise 5 gole engel olamadı. Artı Değer Van Spor FK 8 puanla 8. sırada yer alıyor.

Artı Değer Van Spor FK ile Motolux 68 Aksarayspor arasındaki 6. hafta maçı, 5 Ekim Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 6. hafta programı şu şekilde;

05.10.2024 15:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Motolux 68 Aksarayspor

05.10.2024 16:00 Nazilli Spor A.Ş. - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk

05.10.2024 16:00 Belediye Derince Spor - Merkür Jet Erbaaspor

05.10.2024 19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Serik Belediyespor

05.10.2024 19:00 Bucaspor 1928 - Giresunspor

06.10.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

06.10.2024 19:00 Karaman Futbol Kulübü - Ankara Demirspor

06.10.2024 19:00 Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Somaspor

06.10.2024 19:00 Çimentaş Elazığspor - Menemen Futbol Kulübü