Van Spor FK, lig hazırlıklarını Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ettiriyor. Sıkı bir çalışma dönemi geçiren Van Spor FK, bugün itibari ile hazırlık maçlarına da başlıyor.

Teknik sorumlu Tahsin Tam nezaretinde çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, bugün 3. Lig temsilcilerinden Osmaniyespor FK ile hazırlık maçı oynayacak.

Saat 17.00’de Kayseri Erciyes’te oynanacak hazırlık maçında Van Spor FK Teknik Sorumlusu Tahsin Tam eksikleri tespit etmeye çalışacak ve müdahalelerde bulunarak takımı lige hazır hale getirmeye çalışacak.

Van Spor FK’nin hazırlık maçlarını sürdürmesi bekleniyor.