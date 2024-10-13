Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor FK, 4 hafta süren 3 puan hasretini bu maçta da dindiremedi. Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşılaşan kırmızı - siyahlı temsilcimiz, rakibi ile 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi ekipte Muhammed Eren Arıkan 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve rakip maçı 10 kişi ile tamamladı.

Ev sahibi ekip Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK sahaya; Oğuz Çalışkan, Atalay Yıldırım (Dk. 84 Caner Hüseyin Bağ), Abdullah Çelik, Mert Çayir (Dk. 74 Kerem Kılıç), Talha Bulut, Ramazan Çevik, Muhammed Eren Arıkan, İsmail Tarım, Alperen Pak, Ömer Faruk Ermeç (Dk. 62 Oğuz Koçabal) ve Aykut Emre Yakut (Dk. 74 Emre Çeltik) 11’i ile çıktı.

Artı Değer Van Spor FK ise; Cantuğ Temel, Ahmet Eren, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Mert Örnek, Muhammed Ali Doğan, Bekir Can Kara (Dk. 74 Devrim Taşkaya), Eyüp Akcan, Hasan Bilal (Dk. 89 Sergen Yatağan), Harun Kavaklıdere (Dk. 62 Batuhan Kör) ve Fuat Bavuk 11’i ile mücadele etti.

Maçın 16. dakikasında tartışmalı bir pozisyonla Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK golü buldu ve 1 – 0 öne geçti.

Müsabakanın ilk devresi ev sahibi ekibin 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci devresinde oyunun kontrolünü elinde tutan taraf Artı Değer Van Spor FK oldu. Bu devrede baskılı bir oyun ortaya koyan Artı Değer Van Spor FK, 56. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun kafa vuruşuyla golü buldu ve maça 1 – 1’lik denge geldi.

Bu golden sonra da galibiyet için maçın son dakikasına kadar yüklenen Artı Değer Van Spor FK, son vuruşlarda başarılı olamayınca galibiyeti getirecek gole ulaşamadı.

Maçın 90 dakikası 1 – 1 berabere tamamlandı ve Artı Değer Van Spor FK’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.