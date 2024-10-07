Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar taraftarları üzerken, Van TV’nin spor programına konuk olan Artı Değer Van Spor Başkanı Erol Temel, “Van Spor’un gerçek taraftarlarının haklı serzenişlerinin başımızın üstünde yeri var. Van Spor hak ettiği yere gelecektir” mesajı verdi.

“ÜMİT HOCAMIZ BU LİGİ VE TAKIMI BİLDİĞİ İÇİN ANLAŞTIK”

Katıldığı programda, eski ve yeni teknik direktöre ilişkin de konuşan Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Sezon başında çok büyük umutlarla Tahsin Tam’ı teknik direktörlük görevine getirdik ve temennimiz sezon sonuna kadar beraber olmaktı. Ama bazen futbolda böyle durumlar olabiliyor. Giresunspor maçından sonra ekibimle görüştük. Hocamızla bu yolun gidilemeyeceğine kanaat getirdik. Yönetim olarak almış olduğumuz bir karar oldu bu. Kendi evimizde Elazığspor mağlubiyeti ve ardından Menemenspor ile berabere kaldığımız maç sonrası kararı kesinleştirdik. Ligi iyi bilen 4-5 hoca ile görüştük. Ümit Bozkurt hocamız bu ligi ve takımı bildiği için istişare ettik. Bunun sonucunda Ümit Hoca ile anlaştık.” ifadelerini kullandı.

“ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİK”

Takımın son haftalardaki performansından sonra taraftarların serzenişte bulunmasını değerlendiren Başkan Erol Temel, “Taraftarlarımız serzenişte bulunabilirler, haklılar. Gerçek Van Spor taraftarı hiçbir zaman takımdan kopmamıştır. Bazıları ise provokatörlük yapabilir. Biz bunlara kulak asmıyoruz. Maçı kaybettiğimiz için evet moralimiz bozuldu ama bizler ateşten bir gömlek giydik. Şu ana kadar Van Spor için her şeyi yaptık. Sorunları, eksiklikleri de kısa süre içinde halledeceğiz. Eksik veya yanlışlarımız olabilir. Takımımız maç kaybetti diye kötü düşünmemek gerekiyor. Biz bunlara bakmıyoruz. Gerçek taraftarın başımızın üstünde yeri var.” şeklinde konuştu.

“ŞEFFAF BİR YÖNETİMİZ”

Artı Değer Van Spor Başkanı Erol Temel, Van TV’de katıldığı spor programında şunları söyledi;

“Biz şeffaf bir yönetimiz. Yeni teknik direktörümüz geldi. Her şeyde bir hayır vardır. Bazı taraftarlar bu yönetimin ne yaptığını görmüyor olabilir. Biz Van Spor’a kurumsal kimlik kazandırdık. Geçiş süreci zorlu olabilir. Bizler Van Spor taraftarına gönül koymuyoruz. Yolumuz uzun, daha iyi şeyler yapacağız. Tesislerin üç aydır eksiklerini bitirmeye çalışıyoruz. Biz geldiğimizde 8- 9 aylık maaşını almayanlar vardı ama bizler her ayın 1-5’i arasında maaşlarını ödüyoruz. Futbolcularımız zamanında paralarını alıyorlar. Biz buradayız ve takımımızın başındayız. İnşallah Van Spor’u en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Van Spor kötü takım değil. Bu yolumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Van Spor kolay lokma değil ve kimseye yedirmeyiz. Van Spor hakkettiği yere gelecektir.”

“EKİBİME SONSUZ GÜVENİYORUM”

Harcanan paralara da değinen Başkan Temel; “Bugüne kadar 172 milyon 198 bin TL para harcamışız. Bunlardan 116 milyonu futbolculara harcanmış. Spor malzemelerine 2 milyon civarı para harcandı. Konaklama ve diğer giderlere 7 milyona yakın harcama yapıldı. Geçmişten kalan tüm borçları ödedik. Van Spor’un kupasını geri aldık. Kardeşlerime, ekibime sonsuz güveniyorum. Sezon sonunda takımın nereye geldiğini göreceksiniz. Biz geldiğimiz günden bu yana öz sermayemizle devam ettik. Bütün eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Taraftarlar, şehir, STK’lar herkesin Van Spor’un yanında olması gerekiyor. Taraftarlarımız da haklı çünkü gönül verdikleri Van Spor’dan başarı bekliyor. Henüz ligin sonu değil ligin başıdır. Eksik veya yanlışlar olabilir. Biz takımımıza, ekibimize güveniyoruz. İnşallah bu dar boğazdan çıkıp başaracağız. Lig uzun, mevcut puanlar kapatılmayacak puanlar değildir…” diyerek, şampiyonluk iddiasını yineledi.