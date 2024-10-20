Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2. Başkanı Veysi Gençer, Erbaspor maçı öncesi Vanlılara seslendi. Taraftarların takıma destek vermesini isteyen Gençer, maça davet çağrısında bulundu.

İşte Van Spor FK 2. Başkanı Veysi Gençer'in yaptığı o çağrı:

Büyük Van Spor taraftarı ve değerli Van halkı,

Takımımız Van Spor, tarih yazma yolunda bir kez daha sahaya çıkmaya hazırlanıyor! Ancak, bu büyük yürüyüşte en büyük güç ve ilham kaynağımız her zaman siz değerli taraftarlarımız oldunuz. Bu pazar, Vanspor-Erbaaspor maçında sahada futbolcularımız ter dökerken, tribünlerdeki coşkunuzla rakibi bozguna uğratacak olan yine siz olacaksınız!

Biz bu şehre ve bu renklere gönül verdik. Van Spor, sadece bir futbol takımı değil; Van’ın gururu, birliğimizin simgesi, geçmişimiz ve geleceğimizdir. Şimdi her zamankinden daha fazla kenetlenme zamanı.

Bu pazar, Van Spor’umuz için tarih yazmaya hazır mısın? Gel, şehrine sahip çık, takımını yalnız bırakma! Tribünleri hınca hınç doldurun, Van Spor’un gücünü herkese gösterin! Tarih, mücadele edenler ve inananlarla yazılır. Siz olmadan bu zafer eksik kalır! Haydi Van Spor taraftarı, sesinle, coşkunla, yüreğinle takımına güç ver!