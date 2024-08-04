Son günlerde flaş transferler açıklayarak adından söz ettiren Van Spor FK, Kayseri'de güç depoluyor.

Günde çift idmanla sıkı bir hazırlık dönemi geçiren Van Spor FK, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Güç, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışan Van Spor FK'de teknik sorumlu Tahsin Tam da, futbolcularla sık sık konuşarak lige her yönüyle hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

Bir süre Kayseri'de çalışmalarını sürdürecek olan Van Spor FK'nin çalışmaların son bölümünde hazırlık maçı yaparak son eksiklerini görmesi, ardından Van'a dönerek kendi tesislerinde ligin son hazırlıklarını yapması bekleniyor.