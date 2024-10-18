Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 8. hafta heyecanı yaşanacak. Kötü gidişata dur demek isteyen Artı Değer Van Spor FK, kendi sahasında konuk edeceği rakibi Merkür Jet Erbaaspor’u mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, sahadan 3 puanla ayrılarak zirveye yeniden tutunmayı amaçlıyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

20 Ekim Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan Artı Değer Van Spor FK - Merkür Jet Erbaaspor maçı Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele Pazar günü saat 14.30’da başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Artı Değer Van Spor FK – Merkür Jet Erbaaspor karşılaşmasını hakem Tolga Akbaba yönetecek. Akbaba’nın yardımcılıklarını Enes Berk Güçlü ve Ömer Okumuş yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Armağan Çıbık.

Bu maç öncesi Artı Değer Van Spor FK 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldığı ligde 9 puanla 8. sırada yer alıyor.

Konuk Merkür Jet Erbaaspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldığı grupta 5 puanla 15. sırada bulunuyor.