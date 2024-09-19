Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Artı Değer Van Spor FK, 22 Eylül Pazar günü kendi sahasında güçlü rakiplerden Çimentaş Elazığspor’u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, bu sezon iç sahada ilk kez taraftarlarının önünde çıkacağı maçı kazanmak istiyor.

Nesine 2. Lig'in 4. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belirlendi. Buna göre Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor maçında hakem Can Cengiz düdük çalacak. Çağrı Ateş ve Erol Ernek’in yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Melih Aldemir ise 4. hakem olarak görev alacak.

Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor maçı 22 Eylül Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak.