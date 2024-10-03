Teknik direktör değişikliğinin ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Artı Değer Van Spor FK, bu sayfayı galibiyet ile açmak istiyor.

5 Ekim Cumartesi günü kendi sahasında Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaşacak olan siyah – kırmızılı ekip, kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını devam ettiriyor.

6. haftanın açılış maçında rakibini mağlup etmeyi ve zirve yarışının içinde kalmayı amaçlayan Artı Değer Van Spor FK, teknik sorumlu Ümit Bozkurt nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

HAFTANIN PROGRAMI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın programı şu şekilde;

05.10.2024 15:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Motolux 68 Aksarayspor

05.10.2024 16:00 Nazilli Spor A.Ş. - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk

05.10.2024 16:00 Belediye Derince Spor - Merkür Jet Erbaaspor

05.10.2024 19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Serik Belediyespor

05.10.2024 19:00 Bucaspor 1928 - Giresunspor

06.10.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

06.10.2024 19:00 Karaman Futbol Kulübü - Ankara Demirspor

06.10.2024 19:00 Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Somaspor

06.10.2024 19:00 Çimentaş Elazığspor - Menemen Futbol Kulübü