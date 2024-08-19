TFF 2. Lig’de zorlu maraton için geri sayım başladı. Kısa bir süre sonra başlayacak olan lig öncesi takımlar çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK’de teknik kadro ve futbolcular, kısa bir aranın ardından bugün Van’da toplanarak yeniden hazırlıkların startını verecek.

Birinci kamp dönemini Van’da tamamlayan ardından 2 Ağustos tarihinde Kayseri Erciyes’te kampa giren ve burada çalışmalarını 15 Ağustos tarihine kadar sürdüren Van Spor FK’de futbolculara verilen birkaç günlük iznin ardından bugün yeniden tesislerde bir araya gelinecek.

Kayseri’deki kampta hem fiziksel hem de taktiksel açıdan yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Van Spor FK, bugün Van’da kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıkları için son provalarını yapacak.

İLK MAÇ 1 EYLÜL’DE

Bugün yeniden hazırlıklarına başlayacak olan Van Spor FK, ilk lig sınavına kendi sahasında 1 Eylül tarihinde çıkacak.

Ligin ilk maçında Belediye Derince Spor’u konuk edecek olan Van Spor FK, rakibi ile 1 Eylül tarihinde saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.