Ligde zirve mücadelesi veren iki takım bugün Van’da zorlu bir sınava çıkacak. Hem ev sahibi Artı Değer Van Spor FK hem de misafir takım Motoluks 68 Aksarayspor sahadan istediğini alarak ayrılmak istiyor.

Her iki ekip de zirve için hesaplar yaparken, Artı Değer Van Spor FK, son haftalardaki kötü gidişata bu maçla son vermenin hesaplarını yapıyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak olan Artı Değer Van Spor FK - Motoluks 68 Aksarayspor maçında hakem Enver Aydın düdük çalacak. Mehmet Ali Vardar ve Tuncay Ercan’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakanın 4. hakemi ise Muammer Sarıdağ olacak.