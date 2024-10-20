Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında bugün sahasında Merkür Jet Erbaaspor’u ağırlayacak. Bu maç için yoğun bir çalışma haftası geçiren kırmızı – siyahlılar, galibiyetle yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

Lige kazanarak başlayan ve 2. haftada liderlik koltuğuna oturan, ardından aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Artı Değer Van Spor FK, bu kez kazanarak hem taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hem de kötü gidişata dur demeyi arzuluyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Artı Değer Van Spor FK - Merkür Jet Erbaaspor maçı bugün saat 14.30’da başlayacak. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Van’da oynanacak Artı Değer Van Spor FK - Merkür Jet Erbaaspor maçını hakem Tolga Akbaba yönetecek.

Yardımcı hakemliklerini Enes Berk Güçlü ve Ömer Okumuş’un yapacağı maçta müsabakanın 4. hakemi olarak da Armağan Çıbık görev alacak.

Bu maç öncesi siyah – kırmızılı temsilcimiz 9 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip Merkür Jet Erbaaspor ise 5 puanla 15. sırada bulunuyor.