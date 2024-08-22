Özellikle kahvaltı denilince akla ilk gelen şehirlerden olan Van, 51 bin 793 kişinin katılımıyla dünyanın en kalabalık sofrasını kurarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başarmıştı. Rekoru kırılan kahvaltının vazgeçilmezi ise ‘Van otlu peyniri’ olarak biliniyor.

2018 yılında Coğrafi İşaret tescili alan Van Otlu Peynirinin markalaşması için önemli bir adım daha atılmıştı. Namı ülke dışına çıkan, Türkiye’nin dört bir yanına satışı da gerçekleştirilen Van otlu peyniri için yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin birçok ilden lezzetlerin tescilinin olduğu Avrupa Birliği tesciline ‘Van Otlu Peyniri’nin de eklenmesi için başvuru gerçekleştirildi.

AVRUPA BİRLİĞİ COĞRAFİ İŞARET TESCİL BAŞVURUSU YAPILDI

12-15 Eylül tarihlerinde 2. si düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarının tanıtımı yapılırken Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, önemli gelişmenin de müjdesini verdi.

Başkan Takva açıklamasında, “Van Otlu Peynirimiz Avrupa Birliği Coğrafi İşaret başvurusunu gerçekleştirdi. Başta Erkan Atacan olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.