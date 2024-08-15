Erzincan, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini kapsayan bölgedeki orman varlığının yüzde 30,3’ünü normal ormanlar, yüzde 69,7’sini ise bozuk ormanlar oluşturuyor.

DAP Bölgesinde yer alan illerin orman varlıkları bölgenin iklimsel ve topoğrafik şartları nedeniyle nispeten kuraklığa ve soğuğa dayanıklı ağaçlardan oluşuyor. Bölge ormanlarındaki belli başlı ağaç türleri; meşe, karaçam ve ardıçtır.

Bölgede en az orman alanına sahip il Iğdır (161 hektar) iken en çok orman alanına sahip il ise Sivas (405.281 hektar) olarak kayıtlara geçiyor.

Uzmanlar, orman varlığının artırılması için bölgede ağaçlandırma ve bozuk ormanların rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılarak devam etmesi gerektiğini vurguluyor.