Van’da bu yıl 10.kez düzenlenecek ve 10 gün sürecek olan fuar 25 Ekim’de kapılarını açıp 3 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Türkiye'nin dört bir yanından lezzetlerin Van'da buluşacağı Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan fuara çok sayıda ilden katılım olması bekleniyor.

Van’da geleneksel hale gelen Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı 10 gün sürecek ve Beşyol Halk Eğitim Merkezi önünde saat başı ücretsiz servisler kalkacak.

Fuara ilişkin son hazırlıklar gözden geçirilirken, 25 Ekim’de düzenlenecek fuar için stant kurma çalışmalarına hafta başı başlanacağı öğrenildi.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde 25 Ekim’de düzenlenecek törenle açılışı gerçekleştirilecek olan fuar, 10 gün açık kalacak ve 3 Kasım’da sona erecek. Fuar her gün saat 10.00’da misafirlerini ağırlamaya başlayacak ve saat 21.30’a kadar açık kalacak.