Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış ile 127 bin 88 oldu. 2024 Temmuz ayında konut satışının en fazla yaşandığı il 19 bin 47 ile İstanbul olurken, Temmuz ayı konut satışının en az olduğu il 61 ile Ardahan oldu.

VAN TEMMUZ AYI SATIŞ RAKAMLARI;

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Temmuz ayında Van’da toplam 940 konut satışı gerçekleşti.

Bir önceki yıl Temmuz ayında 767 konut satışı gerçekleşen Van’da bu oran Temmuz 2024'te yüzde 22 artış göstererek 940’a yükselti. 2024 yılı Haziran ayında ise Van’da 519 konut satışı gerçekleşmişti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise bin 341 satış ile Elazığ birinci sırada yer alırken, Erzurum bin 136 satış ile ikinci, Van 940 konut satışı ile üçüncü sırada yer aldı. Doğu Anadolu Bölgesinde sırasıyla diğer illerde ise konut satış sayısı şu şekilde; Malatya 672, Bitlis 425, Kars 405, Erzincan 385, Ağrı 348, Muş 348, Bingöl 283, Iğdır 126, Tunceli 96, Hakkari 64, Ardahan 61.