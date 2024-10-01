En sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserine dikkat çekmek için 1 – 31 Ekim tarihleri arasında farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü de, bu önemli konuda uyarıda bulunarak, Van’da Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) meme kanseri taramasının ücretsiz olarak yaptırılabildiğini duyurdu.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, meme kanseri farkındalık ayından dolayı bilgilendirme yaparak, kanser hastalığının önüne geçebilmek için erken tanının önemine vurgu yaptı.

“KETEM’E BAŞVURUN”

“Kendiniz ve sevdikleriniz için KETEM’e başvurun, erken tanı ile hayatınızı koruyun!” sloganıyla bilgilendirme yapan Van İl Sağlık Müdürlüğü KETEM’de meme kanseri taramalarının ücretsiz olarak yapılabildiğini bildirdi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, KETEM’lerde alınabilecek hizmetlere ilişkin olarak da;

“* Ayda bir kendi kendinize meme muayenesi yapabilmek için danışmanlık alabilirsiniz.

* Yılda bir klinik meme muayenesi yaptırabilirsiniz.

* 40-69 yaş aralığındaysanız ücretsiz olarak 2 yılda bir mamografi çekimi yaptırabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.