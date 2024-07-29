UNESCO’nun geçici dünya miras listesine giren, Urartu Kralı I. Sarduri tarafından binlerce yıl önce inşa edilen tarihi Van Kalesinin çevresi kirletiliyor.

Van Kalesi yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrarken bir yandan da yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından kirletilmeye devam ediliyor.

Özellikle yaz sıcaklarında çok fazla su tüketimiyle beraber kullanılan su pet şişeleri gelişi güzel bir şekilde atılırken çevre kirliliğine neden oluyor.

Bunun yanı sıra kalenin çevresinde piknik yapan vatandaşların rasgele bıraktığı çöpler de rüzgârın etkisiyle kalenin girişinde birikerek çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyor.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş hem gelen ziyaretçilere hem de yetkililere seslenerek; “Van Kalesi tarihi değerimiz. Lütfen kendinizle getirdiğiniz çöpleri dışarı savurmayın. İlgili kurumlar da daha fazla böyle yerleri denetleyerek temizlik çalışması yapmalı. Dışarıdan gelen turistler Van’ımızı, tarihi kalemizi böyle görmemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.