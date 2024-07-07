Yeni ve küçük işletme ya da girişimcilerin iş kurma veya geliştirme süreçlerine katkı sunmak amacıyla Avrupa Birliği ile ortak finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Van İŞGEM’de üretimi gerçekleşen ürünlerin kontrolü TSE standartlarına uygun şekilde yapılıyor.

Sanayi alt yapısının gelişmesini amaçlayan İŞGEM bu sayede yeni iş kuran ya da mevcut işini geliştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelere yer ve ekipman desteği sağlıyor.

İnşa edilen binalar ve işletmelerin kullanımına uygun olan ekipmanların bir kısmının tedarik edilmesine olanak sağlayan İŞGEM, Van’da destek verdiği işletmelerin üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin kalite standart testlerini de gerçekleştiriyor.

Van İŞGEM alanı içinde yer alan Türk Standartları Enstitüsü Ölçü Aletleri Muayene Merkezi’nde; üretimi gerçekleştirilen ürünlerin standartlara uygun halde üretilip üretilmediğini belirleyen testler gerçekleştiriliyor. Yapılan testler sonucunda TSE’nin belirlediği ölçülere sahip olan ürünler TSE damgası alarak satışa sunuluyor.