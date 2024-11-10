Meteorolojik verilere göre Van genelinde yağın yağış bekleniyor. Yağışlar Van merkez ilçeleri ve bazı ilçelerde yağmur şeklinde görülecek. Diğer ilçelerde ise yağışın şekli karla karışık yağmur şeklinde olacak.
Geçtiğimiz haftalarda soğuk havaların iyiden iyiye hissedildiği ancak son haftada nispeten daha yumuşak bir havanın hakim olduğu Van’da yarın ise yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde yarın karla karışık yağmur beklenirken, diğer ilçelerde ise yağmur beklentisi hakim.
Meteorolojik verilere göre yarın Van genelinde hava durumu şu şekilde olacak:
İpekyolu:
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
Tuşba:
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
Edremit:
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
Bahçesaray:
11 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu
Başkale:
11 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu
Çaldıran:
11 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu
Çatak:
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
Erciş:
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
Gevaş:
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
Gürpınar:
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
Muradiye:
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
Özalp:
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Saray:
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu