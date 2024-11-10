Meteorolojik verilere göre Van genelinde yağın yağış bekleniyor. Yağışlar Van merkez ilçeleri ve bazı ilçelerde yağmur şeklinde görülecek. Diğer ilçelerde ise yağışın şekli karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Geçtiğimiz haftalarda soğuk havaların iyiden iyiye hissedildiği ancak son haftada nispeten daha yumuşak bir havanın hakim olduğu Van’da yarın ise yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde yarın karla karışık yağmur beklenirken, diğer ilçelerde ise yağmur beklentisi hakim.

Meteorolojik verilere göre yarın Van genelinde hava durumu şu şekilde olacak:

İpekyolu:

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

Tuşba:

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

Edremit:

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

Bahçesaray:

11 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu

Başkale:

11 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu

Çaldıran:

11 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu

Çatak:

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

Erciş:

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

Gevaş:

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

Gürpınar:

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

Muradiye:

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

Özalp:

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Saray:

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu