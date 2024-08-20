Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen fuar, birçok ilin ticaret odaları ve ticaret borsalarının katılımıyla gerçekleştirilmişti.

“BASININ DUYARLILIĞI HAYATİ ÖNEMDEDİR”

Bu yıl 2.’si düzenlenecek olan fuarın tanıtım lansmanında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkanı Necdet Takva, “Her ne kadar böyle bir projeyi Ticaret ve Sanayi Odası üstlenmiş olsa da kentin tüm dinamiklerinin meseleye duyarlılıkla yaklaşmasının çok önemli ve fark yaratacağının bilincindeyiz. Yerel ve ulusal medyanın bu konuda gösterecekleri duyarlılık bizim için hayati önem taşımaktadır.” dedi.

“BU YIL DAHA PROFESYONELCE OLACAK”

Van Gurme ve Gastronomi Fuarının geçen yıl çok butik düzeyde olduğunu ve 12 ilden 27 firmanın katılımıyla sağlandığını belirten Başkan Takva, “Geçen yıl oldukça keyifli, heyecanlı gerçekleştirdiğimiz bir fuar oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz ve diğer yemeklerimizi de sahnelediğimiz bir deneyim oldu. İlkini yaptığımız fuarın konuk ili Erzurum Borsası’ydı. Oldukça renkli, keyifli, neredeyse fuarın tamamını Erzurum Ticaret Borsasının yaptığı algısına yol açacak bir katkıyla destek sağlamışlardı. Yine Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 50 kişilik bir heyetle fuarımıza destek vermek ve bu konuda ki tecrübelilerini paylaşmak üzere burada oldular. Bunun yanı sıra birçok ilden de katılım oldu. 1. fuarda yöresel ürünlerle Van haritası kurmuştuk. Bu yıl daha profesyonel ve daha büyük bir Van haritasını kurarak 13 ilçenin öne çıkan yemeklerini ve kültürel değerlerini bu harita üzerinde tanıtacağız.” ifadelerini kullandı.

“FUARA KATILACAKLAR…”

Bu yılki fuara Esenyurt Belediyesinin de katılacağını belirten Takva, “İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından İstanbul-Van arasında bir köprü, farkındalık oluşturmak için fuarımıza katılım gerçekleştirecekler. Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bunun yanı sıra Ankara, Kars, Trabzon, Balıkesir, Diyarbakır, Hakkâri, Siirt, Malatya, Aydın, Şanlıurfa ve Hatay’dan firmalar katılım sağlayacaklar. Komşu ülke olması münasebetiyle İran stant açacak. Fuarımızın bu yılki konuk ili Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olacak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Van Organize Sanayi Bölgesi ve Van İŞGEM kendi bünyelerinde bulunan firmaları özellikle fuarda tanıtmak ve ürünlerinin sergilenmesi konusunda destek verecekler. İlk kez spesifik anlamda bir yarışma düzenleyeceğiz. Geçen yıl genel yemek yarışması baz alınmıştı. Bu yıl peynir yarışması gerçekleştireceğiz. Konser ve çocuk şenlikleri, yerel sanatçılarımızın oluşturduğu bir grubun çok dilli bir sahnesi olacak.” şeklinde konuştu.

GÜLER: VAN’IN LOKOMOTİFİ FUARLARINDAN BİRİ OLACAK

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise yaptığı açıklamada, “Ticaret Odasının böyle bir fuara el atması hem ilimiz hem de bölgemiz için önem arz ediyor. Van kendi bünyesinde tarihi ve doğası yanında gastronomide de ülkenin en büyük illerinden biri. Bu fuarın da buna hizmet edeceğini, turizm ve tanıtılmasına da katkı sunacağını umut ediyoruz. Geçen yılki fuara göre yüzde yüz büyüdüğünü görebiliyorum. 50’nin üzerinde firma ile fuarı açacağız. Bu fuar markalaşıp büyüdükçe Van’ın gerçekten de lokomotifi olacak fuarlardan biri olacak. Önümüzde ki yıllarda bu fuarı büyüterek ilerleyeceğiz. Bölge ülkeleri ve Avrupa’dan da büyük katılımların olacağı bir fuar olacağını düşünüyorum.” dedi.

Van TSO Meclis Başkanı Turan Avcı da, “Van Ticaret ve Sanayi Odasının her zaman olduğu gibi yine böyle bir çalışma ile vazife alması çok kıymetlidir. Bu yıl 2.sini düzenleyeceğimiz fuar belki de 10 yıl sonra çok önemli yerde olacak. Türkiye’nin enleri arasında yer alacak bir fuar. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.