Meteorolojinin paylaştığı verilere göre; bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli rüzgar(50-70 km/sa) şeklinde esmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, bölge için kuvvetli yağış uyarısında da bulundu. Uyarıda; “Yağışların bölgesel olarak aralıklı olmak üzere zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklendiğinden yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç devrilmesi, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, karayolu ulaşımında akşamalar, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri esnasında Van Gölü’nde oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesi, yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Tendürek, Güzeldere, Kurubaş) kar yağışı, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar uyarısı da yaparak; “Bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli rüzgarların (50-70 km/sa) etkili olması beklendiğinden, ağaç devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri esnasında Van Gölü’nde oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.