Van Gölü’nün Adı Değişmeli mi?

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündemi sarsan bir talepte bulundu: “Van Gölü'nün adı Bitlis Denizi olmalı!” Tanğlay, gölün üçte ikisinin Bitlis sınırları içinde olduğunu belirterek bu talebi dile getirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu çıkış, Van Gölü’nün adının gerçekten değişip değişmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

Tarihi ve Coğrafi Bir Çatışma

Tarihçi Prof. Dr. Aziz Kardaş, bu tartışmanın yeni olmadığını ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzandığını belirtti. Kardaş, “Van Gölü coğrafi olarak büyük ölçüde Bitlis sınırları içinde yer alsa da, tarihsel bağları Van ile çok daha güçlü. Yüzyıllardır Van Gölü olarak bilinen bu gölün adını değiştirmek yerine, onu korumaya odaklanmalıyız,” dedi.

Önemli Olan İsim Değil, Kaderi!

Van Gölü üzerinde uzun yıllar çalışmalar yürüten Prof. Dr. Mustafa Sarı ise isim tartışmalarının gereksiz olduğunu belirterek asıl önemli olanın gölün korunması ve yaşatılması gerektiğine vurgu yaptı. Sarı, “Van Gölü’nün ismi değil, kaderi değişmeli. Kirlilik ve kuraklık gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya olan bu doğal mirasın korunması, tüm tartışmaların önüne geçmelidir,” diye konuştu.

Van Gölü’nün Kaderi Tehlikede!

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve kirlilik sorunları, Van Gölü’nü ciddi bir tehlike altına soktu. Küresel ısınma nedeniyle su seviyesinin hızla düşmesi ve gölün çevresinde biriken atıklar, gölün geleceğini tehdit ediyor. Uzmanlar, gölün ismi yerine, bu sorunlara odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

Van Gölü’nün ismi yıllardır tartışma konusu olsa da, gölün asıl korunması gereken miras olduğu gerçeği değişmiyor. Bu eşsiz doğal güzelliğin geleceği, adından çok daha önemli!