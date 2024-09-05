Van’da Güneş Enerjisi Kullanımı İçin Dev Bir Adım Atılıyor

Elektrik Mühendisleri Odası Van İl Temsilcisi Murat Aydıncioğlu’nun önerisiyle güneş enerjili teknelerin kullanılması gündeme geldi.

Van’ın Güneş Enerjisi Potansiyeli Henüz Kullanılmıyor

Van’ın güneşlenme süresinin ülke ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, bu potansiyelden yeterince faydalanılamadığı belirtiliyor; kentte güneş enerjisi ile ilgili mevcut fırsatlar değerlendirilmediği için büyük bir enerji potansiyeli harcanmış durumda.

Yatırımcılar Van’ın Potansiyelini Göz Ardı Ediyor

Son dönemde Van’a yapılan dış yatırımlar artmış olsa da, yerel yatırımcıların güneş enerjisinden faydalanmada yetersiz kaldığı vurgulanıyor ve Aydıncioğlu, bu konuda yerli yatırımcıların daha aktif olmasının gerektiğini belirtiyor.

Güneş Enerjisinin Van’a Sağlayacağı Maddi ve Çevresel Katkılar

Güneş enerjisinin Van’a sağladığı maddi tasarruflar ve çevresel katkılar büyük; örneğin, güneş enerjisi sistemlerinin köylerde kurulduğunda aylık tasarruflar önemli ölçüde artacak ve çevreye duyarlı bu enerji kaynağı, karbon salınımını azaltacaktır.

Maddi Engeller ve Kamu Destekleri ile Sorunlar Aşılabilir

Aydıncioğlu, yerli yatırımcıların güneş enerjisi santrali kurabilmesi için sermaye birliği ve kamu desteklerinin gerekli olduğunu; hibe ve düşük faizli kredilerle bu dönüşümün desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor ve Van’ın bu geçişi yapabilecek potansiyeli olduğunu vurguluyor.

Güneş Enerjili Tekne Projesi: Van Gölü’nde Yenilikçi Bir Çözüm

Van Gölü için önerilen güneş enerjili tekne projesi, hem balıkçılığın hem de gezilerin sürdürülebilir bir şekilde yapılmasını sağlayacak; güneş panelleriyle donatılacak tekneler, enerji tasarrufu sağlayacak ve sera gazı emisyonlarını azaltarak çevresel bir fayda sağlayacak.