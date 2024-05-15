Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı suya geçerek yumurtalarını bırakan inci kefalleri, göç yolculuklarında karşılarına çıkan zorlukları aşıyorlar. Bu göç dönemi, 15 Nisan-15 Temmuz arasında gerçekleşiyor ve göl kıyısındaki yerleşim yerlerinde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefalleri, bu süreçte avlanmaları yasaklandığı için özellikle dikkat çekiyor.

İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bu olağanüstü yolculuğa tanıklık etmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turist, her yıl Van'ın Erciş ilçesine akın ediyor. Bu manzara, doğaseverler için adeta bir şölen niteliği taşıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefallerinin nisan ve temmuz ayları arasında sürüler halinde göle dökülen tatlı sulara göç ettiğini vurguluyor. Akkuş'a göre, bu süreç inci kefalleri için fizyolojik uyum süreciyle başlıyor. Bu süreçte balıklar, tatlı suya geçiş yaparken dere ağızlarında bir süre bekleyerek uyum sağlıyorlar.

Akkuş, inci kefallerinin göç yolculuğunun sadece doğa severler için değil, herkes için büyüleyici bir deneyim olduğunu belirtiyor. Bu göç, balıkların boyundan kat kat yüksek kayalardan atlayarak akarsuların yukarı kesimlerine doğru yol almasıyla da dikkat çekiyor.

Turistlerin ve doğa tutkunlarının bu muhteşem yolculuğu izlemek için beklediği bu dönemde, inci kefallerinin doğaya sunduğu eşsiz manzara herkesin ilgisini çekiyor. Balıkların akıntılara karşı verdiği mücadele, martıların avlanması gibi doğal olaylar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Doğanın bu olağanüstü gösterisini görmek isteyenler için inci kefallerinin göç dönemi, adeta doğanın büyüleyici bir şöleni haline geliyor.