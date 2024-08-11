Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut ve dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü’ne dikkat çekmek için yapılan bu organizasyonda, 6 yüzücü yaklaşık 8 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

Bu anlamlı etkinlik, Nemrut Gölü'nün turizm potansiyeline vurgu yapmak ve gölü çöplerden arındırarak gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakmak amacıyla düzenlendi. İstanbul’dan gelen 5 yüzücünün de destek verdiği maratonda, yüksek irtifa ve oksijen azlığına rağmen yüzücüler büyük bir azimle parkuru bitirdi. Katılımcılardan Ayhan İlhan, bu parkurun diğerlerinden farklı olarak daha zorlayıcı olduğunu belirtirken, Hamide Yılmaz ise doğa harikası olan Nemrut Gölü'nde yüzmenin büyük bir keyif olduğunu ifade etti.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bu etkinlikle Nemrut Gölü ve çevresine olan ilgiyi artırmayı ve bölgenin doğal güzelliklerini koruma bilincini yaymayı hedeflediklerini belirtti. Özel, her yıl düzenli olarak yapılacak bu tür etkinliklerle Nemrut kalderasının tüm dünyaya tanıtılmasını ve temiz tutulmasını amaçladıklarını vurguladı. Katılan herkese teşekkür eden Özel, bu doğa harikasının tüm dünyaca keşfedilmesi gerektiğini dile getirdi.