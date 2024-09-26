Van Gölü’nün Adilcevaz kısmında kıyıdan yaklaşık 80 kilometrekarelik alanda bulunan irili ufaklı mikrobiyalitlere balıkçıların ağları takıldı. Dalgıçlar tarafından mikrobiyalitlere takılı vaziyette tespit edilen yaklaşık 600 metrelik ağın çıkarılması için çalışma yapıldı. Adilcevaz’da bulunan Yukarı Deniz Derneği üyeleri, dalış yaparak mikrobiyalitlere takılı ve üzerinde ölü balıkların olduğu ağın 300 metrelik kısmını çıkardı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, "Bugün Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan mikrobiyalitlere yapmış olduğumuz sportif dalışta büyük bir hayalet ağa denk geldik. Hayalet ağın yaklaşık 600 metre civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Ama bunun sadece yarısını alabildik. Çünkü çok büyük bir çaba, çok büyük bir özveri gerektiriyor. Bu noktada ağın bir parçasını aldık.

Diğer ağı da kısmet olursa önümüzdeki dönemlerde temizleyeceğiz. Bu ağın mikrobiyalitlere gerçekten ciddi anlamda zarar verdiğini, yaptığımız çekimlerde gördük. Ülkemizde bütün kara sularımızda hayalet ağlarının ne kadar ekosistemi veya canlılara zarar verdiğini bizler Van Gölü'nde de gördük. Hatta üstünde ölü balıklar vardı, bir tane de yılan vardı. Dolayısıyla böyle bir zarar çıktı. Bizim buradan ikazımız tabii ki balıkçı kardeşlerimiz ekmeklerini sağlayacaklar ama Adilcevaz’ın 3 mil içine ağ atmamalarını rica edeceğiz.

Çünkü mikrobiyalitlere ciddi anlamda zarar veriyor. Türkiye'deki birçok kara sularına zarar verilen hayalet ağlar Van Gölü’ne de zarar vermeye başladı. Çünkü mikrobiyalitlere takıldığı zaman bu ağlar geri çıkmıyor. Netice itibariyle mikrobiyalite dolandığı zaman geri toplanması çok zor. Balıkçılar kendi ağlarına ve kendi bütçelerine de zarar veriyor. Çünkü mikrobiyalitlere takıldığı zaman bu noktada ağları geri toplama şansları yok. Biz buna denk geldik. Ciddi anlamda büyük bir zarar verdiğine inanıyoruz" diye konuştu.