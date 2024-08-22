Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz arasında yumurtalarını tatlı sulara bırakabilmek için akıntıya karşı yüzerek başlattığı göçle ilgi çeken inci kefali, Van ve Bitlis'te binlerce kişinin de geçim kaynağı.

Kentin en önemli değerleri arasında yer alan ve yıllık 10 bin ton avlanma kapasitesi olan inci kefalinin ekonomik değerinin artırılması ve geleneksel yöntemlerin dışında da tüketilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun girişimleriyle bir süre önce 50 ton inci kefalini Çanakkale'ye gönderdi.

Dardanel fabrikasında işlenerek konserveye dönüştürülen inci kefalleri, zincir marketlerde satışa sunulmaya hazır hale getirildi.

Bu sayede inci kefalinin av sezonu dışında da tüketilebilmesi sağlanırken, kaçak avcılığın da önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Tadına baktık, çok lezzetli olmuş"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, inci kefalinin kentin ve ülkenin ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Van'ın bu potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyelerinin geçen yıl kenti ziyaret ettiğini anımsatan Görentaş, şöyle devam etti:

"AK Parti Van Milletvekilimiz Sayın Kayhan Türkmenoğlu'nun komisyonda yer alması kent için çok faydalı oldu. Çanakkale'de yapılan görüşmeler neticesinde Dardanel fabrikasının yöneticileri ilimize geldi. Balıkların temini, ulaştırılması konularında istişarelerde bulunduk. İlk etapta 50 kilogram balık üzerinde yapılan AR-GE çalışmalarının olumlu sonuçlanmasının ardından konserve yapımına karar verildi.

Yaklaşık 5 ay önce Çanakkale'ye 50 ton inci kefali gönderdik. Buradaki fabrikada konserve haline getirilen Van balığı, kısa süre içinde raflarda yerini alacak. Tadına baktık, çok lezzetli olmuş. Bu çalışma hem kent ekonomisine hem de balıkçılığın gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Balığımızın tüm sofralarda ve market raflarında yer alması için çalışmalarımız devam edecek."

Balığın korunmasına yönelik tedbirlerin meyvesini aldıklarının altını çizen Görentaş, "Toplumda bir bilinç oluştu. Vatandaşlarımızın inci kefalini sahiplendiğini görüyoruz. Balıkların hem boyu hem de kilosu arttı. Van balığının market raflarında satışa sunulacak olması hem yöre halkını hem de geçimini balıkçılıkla sağlayan aileleri sevindirdi. Emeği geçen milletvekilimize ve tüm katkı sunanlara, balıkçılarımız adına teşekkür ederim." dedi.

Van Gölü'nde balıkçılık yapan 4 çocuk babası Yaşar Özdemir de inci kefalinin av yasağı döneminde iyi korunduğunu dile getirdi.

Bereketli bir sezon yaşadıklarını anlatan Özdemir, "İlimiz için önemli bir değer olan inci kefaline herkes sahip çıkıyor. Tadı çok lezzetli. Konserveye dönüştürülüp satılmasını çok olumlu bulduk. Balıkçılığın da gelişmesine katkı sağlayacak. Herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.