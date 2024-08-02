8 Ağustos'ta kutlanacak Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıldönümü programı kapsamında, Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü ile Ahlat ilçesi arasında ilk defa 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlenecek. Bu yıl ilki düzenlenecek yüzme maratonu geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ahlatlı avukat Atilla Azapağası anısına yapılacak.

İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) ve Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenecek yüzme maratonuna Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı, Bitlis Belediyesi, Ahlat Belediyesi ve diğer Ahlat dernekleri ile sivil toplum kuruluşları destek verecek. 8 Ağustos’ta düzenlenecek Adabağ köyü ile Ahlat İskelesi arasında yüzme maratonu hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği Başkanı Şahap Koçalp, “Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıldönümü programı kapsamında bizlerde Ahlatlılar olarak bir etkinlik yapmaya karar verdik.

Bu kapsamda İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği ve Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği öncülüğünde geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Ahlatlı avukat Atilla Azapağası anısına Tatvan’ın Adabağ köyü ile Ahlat İskelesi arasında 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlenmeye karar verdik. Bu maraton fikrine dışarıda bulunan Ahlat dernekleri, sivil toplum kuruluşları, Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı, Bitlis Belediyesi ve Ahlat Belediyesi de destek verdi. 8 Ağustos günü düzenlenecek yüzme maratonu 14 kilometreden oluşuyor. Ayrıca o gün Ahlat İskelesinde yüzme etkinlikleri, deniz bisikleti, kano yarışları, sokak oyunları ile yüz boyama etkinlikleri, ayrıca halk oyunları ve müzik eğlence gibi etkinlikler yer alacak.

Bu etkinliğin Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Yüzme Federasyonunun da dahil olacağı ulusal bir etkinlik olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlk defa düzenlenecek bu etkinliğin ses getireceğine inanıyoruz. Bu maratonun düzenlenmesinde bizlere desteklerine esirgemeyen valimize, Ahlat Kaymakamımıza, Bitlis ve Ahlat Belediye başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. Düzenlenecek yüzme maratonuna ve etkinliklere tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.