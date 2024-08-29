Türkiye’nin en kalabalık 19’uncu kenti olan ve aynı zamanda en fazla genç nüfus yoğunluğuna sahip 6’ıncı kent olan Van, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde en az ihracat yapan iller arasında yer aldı.

Van’ın 2023 yılı Ocak-Temmuz ayı ithalat toplamı 16 milyon 506 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, 2024 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 37 oranında artış gösterdi.

İhracatta ise Van’ın 2023 yılı rakamı 13 milyon 478 bin dolar olurken, 2024 yılının aynı döneminde bu durum yüzde 25 oranında artış gösterdi.

Sınır kenti olmasına rağmen Van, 7 aylık dış ticaret raporlarına göre en az ihracat yapan 9’uncu kent oldu.

Türkiye’de 2024 Ocak-Temmuz döneminde en az ihracat yapan 10 il ise şu şekilde verildi;

1. Tunceli: 342 bin dolar

2. Bayburt: 342 bin dolar

3. Kars: 2 milyon 17 bin dolar

4. Bingöl: 2 milyon 600 bin dolar

5. Ardahan: 3 milyon 404 bin dolar

6. Bitlis: 6 milyon 98 bin dolar

7. Kırıkkale: 12 milyon 821 bin dolar

8. Siirt: 13 milyon 237 bin dolar

9. Van: 17 milyon 982 bin dolar

10. Erzincan: 20 milyon 190 bin dolar