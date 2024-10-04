Sezaryen ameliyatlarının anne ve bebek sağlığı için riskler taşıdığını belirten Başhekim Sarıkaya, “Doğal olan normal doğumdur” diyerek, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okullarına randevusuz ve ücretsiz şekilde başvuru yapılabileceğini belirtti.

Başhekim Sarıkaya, yaptığı paylaşımda; “Sezaryen hem anne hem de bebek için çeşitli riskleri de barındıran bir ameliyattır. Sadece zorunlu durumlarda tıbbi endikasyonlar dahilinde hekim kararı ile uygulanmalıdır” dedi.

“ŞU KONULARA DİKKAT EDİN”

Başhekim Sarıkaya, şu ifadelere yer verdi;

“*Anne ve baba adayları bu kararı vermemeli; hekimlere ve ebelere bu konuda baskı yapmamalıdır.

*Sağlıklı bir doğum süreci için ebelerimizin tüm yönlendirme ve danışmanlık süreçlerine uyum sağlanmalıdır.

*Gebelik süreci başladıktan sonra doğum sürecine en iyi ve profesyonel şekilde hazırlanmak adına gebe okullarına başvurulmalıdır.”

“RANDEVUSUZ VE ÜCRETSİZ BAŞVURU”

Sarıkaya, sezaryen ameliyatlarının riskli olabileceğine vurgu yaparak, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okuluna randevusuz ve ücretsiz bir şekilde başvuru yapabilirsiniz.” diye kaydetti.