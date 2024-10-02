Tiyatro Sezonu Başlıyor

Tiyatro Müdürü Ferdi Erkmen, her yıl ekim ayının ilk haftasında yeni sezonun başlamasıyla birlikte bu yıl zengin bir oyun repertuarı sunacaklarını duyurarak, seyircilerinin ilgiyle beklediği bir sezon geçirmeyi umduğunu belirtti.

Yeni Oyunlarla Zenginleştirilen Program

Bu sezon, 6’sı yeni olmak üzere toplamda 17 oyun sahneleyeceklerini ifade eden Erkmen, programda 2 çocuk oyunu da yer alacağını kaydetti. Ayrıca, her yıl düzenledikleri Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin bu yıl 22’ncisini gerçekleştireceklerini vurgulayarak, bölgeden gelecek oyunlarla tiyatronun misyonunu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Van’dan Dünyaya Ulaşma Hedefi

Van halkının tiyatroya olan ilgisinin artış göstermesi, Erkmen için son derece sevindirici bir durum. Geçtiğimiz yıl elde ettikleri yüksek katılım oranını bu sezon da sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirerek, özellikle çocuk projeleriyle tiyatroya gelemeyen gençlere ulaşmayı planladıklarını söyledi. Tolstoy’un “Anna Karenina” adlı romanından uyarlama bir projeyi de hayata geçireceklerini açıklayarak, Van Devlet Tiyatrosu’nu sadece yerel değil, uluslararası platformda da tanıtma arzusunu dile getirdi.