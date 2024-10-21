Van depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler, düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Van Büyükşehir Belediyesi de, 23 Ekim 2011 yılında gerçekleşen Van Depremi’nin 13. yıl dönümünde anma programı düzenleyeceğini açıkladı.

2011 yılında Van’da yaşanan deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, deprem duyarlılığını arttırmak ve deprem farkındalığı oluşturmak için anma programı düzenleyeceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu bileşenleriyle yapılacak ortak anma programı kapsamında, ilk olarak 23 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da Akköprü Parkında bulunan Deprem Anıtı’nda, Van Depremi’nde hayatını kaybedenlerin anılacağı aktarıldı.

Ardından Kent Meydanı’nda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından katılımcılara, afet farkındalık kitapçığı dağıtımı, İMO’nun Van Depremi konulu fotoğraf sergisi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın arama kurtarma ekiplerinin ekipman ve teçhizat tanıtımının olacağı belirtildi.

Anma etkinliğinin sonunda da Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, TMMOB ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisleri ile şehir plancılarının katılımıyla, afet ve farkındalık semineri düzenlenecek.