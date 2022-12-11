Van'ın en eski binalarından biri olan ve hasarlı durumda bulunan Aydın Perihan AVM'nin yanındaki eski askeriye lojmanlarında tahliye işlemi başladı.

Perihanoğlulları'nın da hissesinin bulunduğu binada tahliye işlemleri gerçekleştirilirken, iş güvenliğinin alınmaması ise dikkat çekti.

Çatıyı söken işçilerin iş güvenliği önlemlerini almadığı dikkat çekerken, çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Belediye yetkililerinin de cezai bir yaptırım uygulamadığı binada tehlikeli tahliye ve yıkım devam ediyor.