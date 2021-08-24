Zeki Yılmaz, yeniden Vanspor'da!

Vanspor'da hem futbol oynayan hem de teknik direktörlük yapan Zeki Yılmaz, 2021-2022 futbol sezonunda Vanspor'da teknik direktör 1. yardımcılık görevini yürütecek.

Daha önce Vanspor, Adıyamanspor, Anadolu Üsküdar, Tatvan Gençlerbirliğispor, Silopispor gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Zeki Yılmaz, bundan sonraki süreçte de Vanspor için ter dökecek.

1976 Van doğumlu olan Yılmaz, 1993 yılında Vanspor'da futbola başladı. 1996 yılına kadar Vanspor'da forma giydikten sonra, sırası ile Yüksekova Belediyespor, Silopi Belediyespor, Siirt Jetpaspor, Ağrıspor, Batman Petrolspor, Zonguldakspor, Şanlıurfaspor, Şanlıurfa Belediyespor olmak üzere 13 yıl dışarda futbol hayatını sürdüren Zeki Yılmaz, 2008 yılında Vanspor'a döndü.

Vanspor'da 3 yıl forma giyen Yılmaz, daha sonra futbola veda etti. 17 yıl profesyonel olarak futbol oynayan Zeki Yılmaz, 9 yıl da değişik 4 takımda takım kaptanlığını yaptı.

Futbol oynadığı takımlarda futbolculara ağabeylik yapan Yılmaz, büyük kaptan lakabını aldı. 2011 yılında futbolu bıraktıktan sonra, bir yıl sportif direktörlük yapan Yılmaz, daha sonra teknik direktör olarak yeşil sahalara döndü.

Vanspor'da 2 dönem Anadolu Üsküdarspor'da 2 dönem, Tatvan Gençlerbirliğispor'da 1 yıl, Adıyaman 154'te 1 yıl, Bağcılarspor'da 1 yıl ve Silopispor'da 1 yıl görev yapan Zeki Yılmaz, 2021-2022 futbol sezon için ise Vanspor'la anlaştı.

2016 sezonunda ligin son 4 haftasında ligde kalma mücadelesi veren Vanspor'un başına getirilen Yılmaz, o sezon Vanspor'u ligde tutmayı başarmıştı.

Van Bölge Gazetesi: Hacı Yılmaz