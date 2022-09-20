Yılmaz: Takımımız yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, hafta sonu sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-1 mağlup ederek, rahat bir nefes aldı. Son haftalarda zorlu bir maç trafiğine girecek olan Vanspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği ve 1-0 geriye düştüğü maçta, rakibi Zonguldak Kömürspor'u Uğur Can, Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhammed Ali Doğan'ın ayağından bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Van temsilcisi bu galibiyetle beraber puanını 8'e çıkardı.

"TAKIMIMIZ YAVAŞ YAVAŞ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELİYOR"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan ve Vanspor'un başarısı için gece- gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu takımın nasıl sıkıntıları içerisinde, nasıl kaoslar içerisinde, buraya geldiğini, nasıl emekler verdiğimizi, nasıl çaba sarf ettiğimizi, oyuncu kardeşlerimle birlikte, yönetimimizle birlikte bu takımı toparlayabilmek için neler yaptığımızı herkes görüyor.

Bazı kesimlerden rica ediyorum. Nankörlük etmesinler. Emeğimize saygı duysunlar. Biz buraya küçüğünden büyüğüne kadar insanları mutlu etmek için gecemizi gündüzümüzü bir ederken, bize saygısızlık ve vefasızlık yapmasınlar. Zonguldak Kömürspor maçının gerçekten zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibi çok iyi analiz etmiştik. Çok hızlı hücuma çıktıklarını biliyorduk ve nitekim de golü de öyle yedik. Ama skor, sonuç ne olursa olsun biz hep sürekli hücuma yönelik bir maç oynayacağımızı belirtmiştik.

Hafta içinde de çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Çok şükür ilk yarının son dakikasında golü bulmamız ve 1-1 görmemiz bize avantaj sağladı. Soyunma odasında bütün oyuncu kardeşlerim bana hocam bu maç üç, dört olacak dediler ve nitekim de oldu. Niye? İstediler ve artık güçleri yerine geldi. Artık hazır olmayan oyuncularımız yavaş yavaş hazır olmaya başladı. Bir futbolcu fiziği, vücudu makine değil, iki gün içinde hazırlansın. Maalesef herkes olayın farkında. Son dönemlerde çok genç transferler yaptık.

Gelen oyuncularımız kaliteli ve karakterli oyuncular. Ama idmansız geldikleri için onun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok şükür çok iyi bir futbolla üç puan aldık. Bizi yürekten destekleyen taraftarlarımıza, şehrimize, herkese armağan ediyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Alihan'ın sorunlardan dolayı iki yıl boyunca futbol oynamama gibi durumu var. Sedat Komi altı aydır top oynamıyor.

Mecburen oynatmak zorundayız. Çünkü bir değişikliğe gitmemiz gerekiyordu. Atak futbol oynamamız için gerçekten oynatmamız gereken oyunculardı. Formsuz arkadaşlarımızı ateşe atmak istemedik. Biraz dinlendirmek istedik. Bu mevkide de hazır olmayan arkadaşlarımız vardı. Alihan ve Sedat'ta bugün yüzde otuzla oynadılar. Ama çıkıp ellerinden gelenin en iyisini verdiler. Çok şükür takımımız yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyor. Bundan sonra hem pozitif futbol hem daha iyi puanlar kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta Kırklareli ve ardından İskenderun deplasmanlarına gideceğiz. İki maçta da puanlar almak için elimizden geleni yapacağız. İskenderun deplasmanına moralli gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi