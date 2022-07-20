Veysel Ürüm'den Vanspor Açıklaması

Vanspor Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Veysel Ürüm de Vanspor'u yalnız bırakan isimlerden biri oldu. Ürüm, önümüzdeki sezonda Vanspor Yönetim Kurulu üyeliği konusunda gelen tekliflere kapalı olduğunu söyledi.

Vanspor'un yönetimsel olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde "beni yönetime yazmayın" diyen Ürüm, VanHavadis'e açıklamalarda bulundu.

İşte Ürüm'ün yaptığı o açıklama:

İyisi ile kötüsü ile bir sezonu geride bıraktık. Vanspor FK yönetiminde olduğum süre içerisinde de kendi bütçemize göre desteklerimizi sunduk.

Vanspor’a destek olmak, Vanspor’a katkı sunmak bizim için büyük bir onurdur. Çünkü Vanspor Van’ın ortak paydasıdır. Vanspor her bir Vanlının üzerinde titrediği bir değerdir. İşlerimizin yoğunluğu ve yeni yapacağımız yatırımlardan dolayı, önümüzdeki sezonda Vanspor’a yeterince zaman ayıramayacağımı düşündüğümden, aktif olarak görev alamayacağımı belirtmek isterim.

Bu nedenle, önümüzdeki sezonda, Vanspor’da görev alacak arkadaşlarımızdan ricamız, bilgimiz dışında bizleri yönetime yazmamalarıdır. Hiçbir şekilde yönetimde yer almayacağımız, ama yine de "maddi –Manevi" üzerimize ne düşerse gerekli katkılarımızı sunacağımızı belirtmek isterim. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.