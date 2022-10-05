Vanspor’un yeni teknik direktörü belli oldu! İşte o isim…

Geçtiğimiz günlerde oynanan İskenderun-Vanspor maçı sonrası Vanspor’da flaş bir ayrılık yaşanmış ve Vanspor’dan yapılan açıklamada teknik direktör Zeki Yılmaz ile yollarının ayrıldığı belirtilmişti. TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü’nün yeni teknik direktörü belli oldu. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Zeki Yılmaz ile yollarını ayıran Vanspor FK, eski futbolcu Ümit Bozkurt ile anlaştı.

Şehrivan Gazetesi