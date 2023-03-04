Vanspor’un logosu bir kez daha değişiyor

Vanspor Futbol Kulübü yönetimi, logo değişimine gidilmesi kararı aldı. Vanspor yönetiminin aldığı karar sonrası, Vanspor’un yeni logosu için yarışma başlatıldı. 2019-2020 sezonu öncesinde olağanüstü kurul kararı ile Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinden çıkarak Vanspor Futbol Kulübü adını alan söz konusu spor kulübü, logosunu da buna uygun olarak değiştirmişti. Feyat Kıyak yönetimindeki Vanspor, bir kez daha logo değişikliği kararı aldı.

YENİ LOGO 9 MART’TA AÇIKLANACAK

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Yenilenecek Vanspor FK logomuzu siz tasarlayın! Hazırlanan logo tasarımlarınızı PDF olarak [email protected] adresine gönderin, 9 Mart Perşembe günü kazanan logo tasarımını @Vansporfk hesaplarından sizlerle paylaşalım” ifadelerine yer verildi.

Vanspor’un bu kararı, bazı taraftarlar tarafından olumlu karşılanırken, bazı taraftarlar ise değişecek olan logo yüzünden mevcut tüm ürünlerin bir nevi anlamının kalmayacağını belirtti.

Van Bölge Gazetesi