Vanspor’un kupadaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Yapılan kura çekiminde temsilcimiz Vanspor’un rakibi Zonguldak Kömürspor oldu.

Vanspor TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele ederken, rakibi Zonguldak Kömürspor ise 2. Lig beyaz grupta mücadele ediyor.

Tek maç eleme usulüne göre Van’da oynanacak. Kırmızı-siyahlı ekip, kendi grubunda 10 puanla üçüncü sırada yer alırken, Zonguldak Kömürspor ise kendi grubunda 3 puanla on ikinci sırada yer alıyor.

Vanspor, oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, rakip filelere attığı 9 gole karşılık, kalesinde 5 gol gördü.

Zonguldak Kömürspor ise 4 maçlık periyotta sadece bir galibiyet elde ederken, 3 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Rakip fileleri 4 kez havalandıran Zonguldak temsilcisi, kalesinde ise 5 gol gördü.

Van Bölge Gazetesi