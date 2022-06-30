Vanspor’un grubu ve rakipleri belli oldu

2019-2021, 2021-2022 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, bu sezonda yine Kırmızı Grupta mücadele edecek. 2022-2023 sezonu TFF 2. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. Lig'de müsabakalar, 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

Yapılan kura çekimi ile Vanspor’un grubunda, Sarıyer, Kırklarelispor, Zonguldak Kömürspor, Ankara Demirspor, Etimesgut Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Pazarspor, 1461 Trabzon FK, Diyarbekirspor, Adıyaman FK, İskenderunspor, Serik Belediyespor, Fethiyespor, Uşakspor, Bucaspor 1928, Balıkesirspor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor ve GMG Kastamonuspor takımları yer aldı.

Van Bölge Gazetesi