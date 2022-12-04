Vansporlu yöneticilerden Uğur Can'a ziyaret

Vanspor Futbol Kulübü yöneticileri,1928 Bucaspor - Vanspor maçında yaralanan Uğur Can'ı hastanede ziyaret etti.

Deplasmanındaki maçta kaşına aldığı darbe ile yaralanan ve İzmir'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan Uğur Can, ufak bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat sonrası Uğur Can'ı hastane ziyaret eden Vanspor FK yöneticileri, doktorlardan bilgi aldı.

Genel durumunun iyi olduğu belirtilen Uğur Can, önümüzdeki günlerde Van'a gelerek Uşakspor maçı hazırlıklarına katılacak.

Bizlerde WanHaber olarak futbolcumuz Uğur Can'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.