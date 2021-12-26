Vansporlu yöneticiler takımı Niğde deplasmanında yalnız bırakmadı

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor FK, Niğde Anadolu FK’ya konuk oluyor. İlk devrenin son maçında Vansporlu yöneticiler takımlarını Niğde'de yalnız bırakmadı.

VAN'DA SPOR 26.12.2021, 13:11
Vansporlu yöneticiler takımı Niğde deplasmanında yalnız bırakmadı

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği İnegölspor’u 3-1’le geçen Vanspor, deplasmanda karşılaşacağı Niğde Anadolu FK’yı da mağlup ederek, ilk devreyi galibiyetle tamamlamak istiyor. Hafta boyunca çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, Niğde Anadolu FK karşısında galibiyet hedefliyor. İki takımın da galibiyet hedeflediği karşılaşma, saat 13.00’te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşmayı, Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı ve Deniz Kükrek hakem dörtlüsü yönetecek. Karşılaşma öncesi Vanspor, 29 puanla onuncu sırada yer alırken, Niğde Anadolu FK ise 6 puanla son sırada yer alıyor.

YÖNETİCİLERİMİZ NİĞDE'DE

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor FK, Niğde Anadolu FK’ya konuk oluyor. İlk devrenin son maçında Vansporlu yöneticiler takımlarını Niğde'de yalnız bırakmadı.

Kulüp 2. Başkanı Levent Cankurtaran, Kulüp As Başkanı M.Akın Dinçer ve yönetim kurulu üyeleri Abdulnasır Çetin ve Özcan Kara Vanspor'u Niğde deplasmanında yalnız bırakmadı.

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3. Sivas Belediyespor 18 34
4. Çorum FK 18 34
5. Afjet Afyonspor 18 34
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 18 33
7. Bodrumspor 18 31
8. Ankaraspor 18 30
9. Somaspor 18 29
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 18 29
11. Serik Belediyespor 18 26
12. İnegölspor 18 24
13. Turgutluspor 19 22
14. Etimesgut Belediyespor 18 21
15. Diyarbekirspor 18 19
16. Sarıyer 18 15
17. Adıyaman FK 18 13
18. Ergene Velimeşespor 18 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 18 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Hatayspor 19 32
5. Fenerbahçe 18 29
6. Adana Demirspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Galatasaray 19 27
9. Alanyaspor 18 27
10. Sivasspor 18 26
11. Karagümrük 18 26
12. Gaziantep FK 18 25
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 18 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
20. Göztepe 18 14
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
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3. Chelsea 18 38
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5. West Ham 17 28
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8. Wolverhampton 18 25
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12. Brentford 16 20
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