Vansporlu yöneticiler takımı Niğde deplasmanında yalnız bırakmadı

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği İnegölspor’u 3-1’le geçen Vanspor, deplasmanda karşılaşacağı Niğde Anadolu FK’yı da mağlup ederek, ilk devreyi galibiyetle tamamlamak istiyor. Hafta boyunca çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, Niğde Anadolu FK karşısında galibiyet hedefliyor. İki takımın da galibiyet hedeflediği karşılaşma, saat 13.00’te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşmayı, Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı ve Deniz Kükrek hakem dörtlüsü yönetecek. Karşılaşma öncesi Vanspor, 29 puanla onuncu sırada yer alırken, Niğde Anadolu FK ise 6 puanla son sırada yer alıyor.

YÖNETİCİLERİMİZ NİĞDE'DE

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor FK, Niğde Anadolu FK’ya konuk oluyor. İlk devrenin son maçında Vansporlu yöneticiler takımlarını Niğde'de yalnız bırakmadı.

Kulüp 2. Başkanı Levent Cankurtaran, Kulüp As Başkanı M.Akın Dinçer ve yönetim kurulu üyeleri Abdulnasır Çetin ve Özcan Kara Vanspor'u Niğde deplasmanında yalnız bırakmadı.