Vansporlu üç sporcu haftanın onbirinde

Geçtiğimiz Pazar günü Van'da oynanan karşılaşmada Diyarbekirspor'u 3-1 yenen Vanspor 7 puanla beşinci sırada yer alırken, kırmızı siyahlı takımda birçok sporcu göze girmeyi başardı.

Sosyal medyada Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı onbir sporcusunu belirledi.

Spor severlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde Vanspor'dan Emrah Tacir, Berat Çetinkaya ve Barış Gök yer aldı.

Emrah Tacir attığı gol ve yaptırdığı penaltı ile dikkat çekerken, Barış Gök azmi ve takımına penaltı kazandırmasıyla göze girmişti.

Berat Çetinkaya ise ilk penaltıyı kullanarak, Vanspor'un geçen yılki kalecisi Salih Şenbaş'ı avlamış, takımını 1-0 öne geçirmişti.

Vanspor'lu taraftarlar ise takımda uyum sorununun yakın bir zaman diliminde çözüleceğini, Vanspor'un çok daha iyi bir duruma geleceğini yorumluyor.

Van Bölge Gazetesi